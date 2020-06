Roma. Come disse una volta Coco Chanel, “per essere insostituibili bisogna essere sempre diversi”. Non è bastato che tutti i brand della moda italiana (che da soli valgono il 4 per cento del nostro pil) abbiano espresso solidarietà alla comunità afroamericana e a Black lives matter; o che Valentino in due post abbia preso posizione per il cambiamento o che Gucci abbia persino deciso di sospendere le attività negli Stati Uniti il 4 giugno per consentire ai dipendenti di trascorrere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.