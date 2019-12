Dopo la Cina e l’India, la terza nazione della Terra è costituita da una eterogenea categoria di persone che vivono in tutti i paesi e che hanno problemi tra di loro diversissimi, ma la cui specificità è ben individuata, anche se spesso si fa fatica a trovare una parola esatta per definirla. Stimati tra i 650 milioni e il miliardo, a volte la lingua italiana li etichetta come handicappati, che però suona insultante. A volte come diversamente abili, termine che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.