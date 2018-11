Capodanno 2019: cosa fare a Roma

Chi vuole passare un Capodanno alternativo non può mancare di recarsi a Roma. La capitale offre davvero tante opportunità di divertimento per un Capodanno che non è nemmeno tanto lontano da casa, almeno per quanto riguarda i nostri connazionali. Ma precisamente che cosa si può fare a Roma per Capodanno? Scopriamo gli eventi più interessanti a cui prendere parte in occasione della festa.

Capodanno in piazza a Roma

Il Capodanno a Roma è ricco di iniziative che si svolgono soprattutto nelle piazze più importanti della città. In tutto il centro è possibile assistere a spettacoli ed esibizioni con artisti differenti. I festeggiamenti cominceranno alle 21:30 del 31 dicembre, soprattutto a ridosso del Circo Massimo. Proseguiranno con moltissimi eventi che sono programmati fino alle 21 del primo gennaio.

In molte zone o quartieri come quello del Colosseo, a Trastevere, all’Eur, al Testaccio o a Centocelle, la gente scende in strada a salutare l’arrivo del nuovo anno. Sono molti i locali e le discoteche presenti in queste zone che organizzano serate con dj e show live per passare insieme la notte di San Silvestro.

L’appuntamento con il Festival Amore

Per il capodanno 2019, a Roma si è lanciata la diffusione di un tema davvero molto stuzzicante. Si tratta del tema dell’amore. A tal proposito le location esclusive della capitale si stanno già organizzando. Verranno proposte diverse manifestazioni che riescono ad unire la musica e le ultime tendenze del momento.

Lungo i ponti più famosi come il ponte della Musica, il ponte Garibaldi, il ponte della Scienza, il ponte Sisto e il ponte Sant’Angelo si può assistere a diversi spettacoli e a musica dal vivo in grado di coinvolgere per l’occasione 500 artisti che provengono da tutto il mondo.

Roma diventerà uno spettacolo a cielo aperto e l’amministrazione comunale, anche quest’anno, sta puntando proprio sui festeggiamenti per salutare il 2018. Non a caso l’evento è stato intitolato “La festa di Roma”, una festa lunga un giorno e gratuita, con un ricchissimo programma.

Alla fine della giornata sul ponte Sant’Angelo si potrà assistere al concerto dell’orchestra di Piazza Vittorio.

Capodanno a Roma a teatro e al ristorante

Non mancano nella capitale gli appuntamenti per chi ama il teatro. Diversi gli eventi previsti all’auditorium Parco della Musica, dove si realizzerà anche il brindisi della mezzanotte. All’Ambra Jovinelli viene proposto lo spettacolo “A ruota libera”, con Alessando Haber e Rocco Papaleo.

Chi non vuole rinunciare al classico cenone può scegliere fra numerosi ristoranti, casali e agriturismi. Ci sono molti locali che organizzano vere e proprie feste adatte a tutta la famiglia, prevedendo anche promozioni e sconti. Inoltre, chi ha bambini può scegliere le cene che includono delle formule con spettacoli e giochi dedicati appositamente ai più piccoli.

Va molto di tendenza anche la formula dell’agriturismo, con la possibilità di festeggiare il Capodanno in mezzo alla natura, a pochi passi dalla città.