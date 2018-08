Elogio della noia, antidoto per combattere l’epoca della distrazione

Susan Jacoby è una grande scrittrice americana diventata famosa nel 2008 per un libro sull’anti intellettualismo degli Stati Uniti (“The Age of American Unreason”) e sulla progressiva proliferazione di un fenomeno che dieci anni dopo sarebbe diventato uno dei grandi temi della politica mondiale: la trasformazione del pensiero spazzatura in un nuovo collante identitario della politica. Dieci anni dopo, Susan Jacoby ha scelto di pubblicare un altro libro su un tema apparentemente distante dal primo ma in realtà perfettamente collegato....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.