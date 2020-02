Inutile adesso star qui a ricordare il mitico pollo di Trilussa o concionare sull'intrinseca ingannevolezza di medie ed aggregati. Diamolo per inteso: la realtà è molto diversa dalle sue rappresentazioni, specie da quelle statistiche. E tuttavia come ogni strumento imperfetto, anche la statistica racconta una verità. Specie quando illustra un'evidenza che soltanto certune osservazioni occhiutamente interessate tendono a minimizzare. Diciamola semplicemente: negli ultimi vent'anni la ricchezza delle famiglie dell'eurozona, in percentuale del reddito disponibile, è aumentata, e neanche poco. Tanti elementi concorrono a questo esito. E la crisi ne ha frenato lo slancio, non l'ha interrotto. La ricchezza ai tempi della crisi, perciò, non è diminuita. Ha imparato a nascondersi.