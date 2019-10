Le pensioni Rischiatutto

Alle tante gioie che l'epoca dello zero lower bound - quella dei tassi rasoterra - ci ha regalato se ne iscrive d'ufficio un'altra ancora poco nota alle cronache ma di sicuro effetto: una vecchiaia piena di emozioni. L'epoca della pensione, intensa come serena prevedibilità, almeno finanziaria, si sta gradualmente trasformando nell'avventurosa ricerca di una prestazione pensionistica stabile che in futuro minaccia di diventare sempre più l'eccezione piuttosto che la regola. Già da tempo molti fondi pensione, che tali prestazioni dovrebbero contribuire ad erogare, hanno sostituito le prestazioni definite con le contribuzioni definite: sai quel che paghi ma non quel che prendi. Adesso si sono anche imbottiti di asset molto rischiosi, dovendo provare a spuntare qualche rendimento. Alla fine i conti li farà il pensionato, che gioca a Rischiatutto e neanche lo sa.