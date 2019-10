Per quanto di tanto in tanto si odano le voci allarmate degli osservatori, che sottolineano la costante crescita dei rischi nel sistema finanziario, la reazione più comune ormai è lo sbadiglio. Tutti abbiamo capito di vivere in un mondo pericoloso. Ma soprattutto ci siamo convinti che non c'è limite alla buona volontà dei governi di metterci una toppa, quando l'ampliarsi dei buchi sul tessuto della finanza dovesse rendere troppo chiaro che ormai il re è nudo. L'azzardo morale paga sempre. Salvo poi scoprire che a furia di whatever it takes il denaro non vale più nulla - e anzi molti creditori pagano per darlo a prestito - l'economia diventa svogliata e la fame fiscale dei governi insaziabile. Sicché le perdite escono dalla finestra anziché dalla porta. Chi risica poi rosica. In un modo o nell'altro.