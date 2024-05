È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano

Lo ha comunicato lo stesso ateneo, parlando di "circostanze ancora in corso di accertamento". Il cordoglio della politica, da Salvini a Prodi

È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. È stato lo stesso ateneo a diffondere una nota con la notizia, aggiungendo che la morte è avvenuta in "circostanze in corso di accertamento". Secondo informazioni pubblicate da alcuni organi di stampa (ma che devono ancora trovare riscontro ufficiale), si tratterebbe di un suicidio. Anelli, 61 anni, era rettore dell'ateneo dal 2013 e stava per concludere il suo terzo mandato ai vertici dell'università: sarebbe scaduto nelle prossime settimane. E' stato per lungo tempo professore ordinario di Diritto civile e di Diritto privato, oltre che avvocato cassazionista, cominciando gli studi proprio nella facoltà di Giurisprudenza all'Università Cattolica. Nel 2022 Anelli era stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l'educazione cattolica.

"Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del Rettore dell'Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCSS a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", ha scritto sui suoi profili social la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Partecipo al dolore dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell'Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell'Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza'', è invece il messaggio diffuso dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.

Cordoglio è stato espresso anche da tutti gli schieramenti politici. "Addolorato da questa tragica notizia. Porgo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e all'Università Cattolica", ha scritto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del professor Franco Anelli, avvocato, stimato giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano", ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Persona di profonda umanità che ha dedicato la sua vita con grande passione alla formazione dei giovani secondo i principi dell'educazione cattolica. Ai suoi cari, a tutto l'Ateneo e alla Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, a cui era profondamente legato, giungano le mie piu' sincere condoglianze", ha aggiunto la seconda carica dello stato.

"Apprendo la tragica notizia del decesso del rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, brillante studioso di diritto privato, caro amico e collega", ha scritto su X il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte. "Serbo ancora il ricordo dell'ultimo incontro nella 'sua' università: l'anno scorso in occasione del seminario organizzato dagli studenti del Club dei diplomatici. Ci lascia una persona colta, di grande spessore umano e morale. Io personalmente e la comunità del Movimento cinque stelle partecipiamo commossi al dolore dei suoi cari".

Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del Rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli con il quale ho avuto numerose occasioni di collaborazione. Il mio pensiero commosso va alla sua famiglia, a tutta la comunità dell'Università Cattolica, docenti e studenti, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene", è il messaggio dell'ex premier e leader dell'Ulivo Romano Prodi.

"Desidero esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del rettore Franco Anelli, fine giurista, uomo di profonda cultura e rara sensibilità che ha dedicato la sua opera e l'intera vita alla attività universitaria e alla formazione delle nuove generazioni. Partecipo al lutto che ha colpito l'Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma", ha detto Antonella Polimeni, rettrice dell'Università Sapienza di Roma.