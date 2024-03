In Francia decine di scuole minacciate. Oggi Voltaire avrebbe la scorta

“Tra qualche anno ci troveremo, non con un Samuel Paty, ma centinaia” disse al Journal du dimanche Didier Lemaire, il professore di filosofia di Trappes sotto scorta e che si è dimesso dopo l’assassinio di Paty. A dimostrazione della gravità della situazione, quasi nessun giornale francese ha voluto scrivere il nome di Philippe Le Guillou, il preside del liceo Ravel, il più grande istituto scolastico di Parigi, che si è dimesso dopo un mese di minacce di morte. Non voleva finire come Paty, decapitato il 16 ottobre 2020 per aver mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo, e Dominique Bernard, pugnalato a morte davanti al suo liceo da un ex studente. Le Guillou era minacciato di morte perché aveva chiesto a una studentessa di togliersi il velo in classe, come vuole la legge del 2004. Il Figaro parla di “capitolazione di stato all’islamismo”.

