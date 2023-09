Nuova scuola o meno scuola?

Vogliamo ripeterci un’altra volta ancora perché nessuno, tranne gli addetti ai lavori ovvero i lavoratori del settore, della scuola non vuole saperne nulla? Nemmeno gli studenti, che scappano con un tasso di abbandono tra i più alti d’Europa (media 16 per cento e addirittura 23 a Napoli, dove un diciassettenne la scorsa settimana ha ucciso per strada il giovane musicista Giogiò); nemmeno i genitori, seppure minacciati di prigione se i pargoli non vanno in classe (rimedio già fallimentare ai tempi di Geppetto)? Se vogliamo ripeterci ancora una volta il perché, ecco un esempio: “L’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (il mitico “Pon”, ndr) con una nota personalizzata inviata alle scuole che sono state autorizzate ad avviare i progetti relativi ai ‘Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo’ (nota 22.550 del 12 aprile 2022 e nota 22.867 del 13 aprile 2022)…” eccetera. E’ l’incipit di una delle miriadi di comunicazioni in burocratese stretto che intasano il “Gpu”, il sistema di “Gestione Unitaria del Programma” attraverso cui prende forma digitale il (sempre mitico) Pon. A inizio estate, l’Autorità di gestione comunicava in quel modo di aver accordato una proroga per la presentazione dei progetti “green, sostenibili e innovativi”. Secondo voi, a un insegnante che pure abbia a cuore il suo lavoro, e non voglia perdere tempo con la modulistica e l’astrazione funzionale, a una famiglia che in casa non possiede un libro, o a uno dei diecimila (diecimila!) minori che a Catania a scuola non ci vanno, può interessare qualcosa del Pon e dei laboratori sostenibili? Ci trovano una risposta al loro bisogno? Giriamo volentieri la domanda al “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” del Mim, nuovo acronimo del vecchio Viale Trastevere.

