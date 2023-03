Il collegio Ghislieri di Pavia, idea moderna di un'eccellenza senza privilegi

Verso la fine dell’anno 1725 Carlo Goldoni venne espulso dal Collegio di Merito Ghislieri di Pavia, di cui era alunno. “Colpa della meritocrazia tossica!”, diranno subito i non pochi nemici pavloviani della meritocrazia, oggi tanto in voga. Niente affatto, invece. Il futuro grande commediografo veneziano, che ricorda con gusto l’episodio nelle sue Memoires, fu espulso perché, nonostante fosse stato ammesso per studiare Legge con una borsa di studio, poiché non era ricco, dimostrava già miglior talento per la commedia e la satira. E aveva scritto e messo in scena, lo sconsiderato, un poemetto licenzioso e irridente che tirava in ballo le donne più in vista della città. Mariti e padri non la presero bene, fu espulso dal Ghislieri e dovette abbandonare Pavia. Non senza che i responsabili del Collegio gli allungassero qualche danaro per i bisogni urgenti, perché non sia mai che la gloriosa istituzione che porta il nome di un Papa lasci nelle peste un suo alunno. Carlo Goldoni è, tra i molti, l’alunno più celebre ad avere vissuto e studiato al Collegio Ghislieri, e ancora oggi è oggetto di un piccolo culto orgoglioso e identitario tra le stanze dello splendido e austero palazzo realizzato da Pellegrino Tibaldi – e l’aula di maggior prestigio per le conferenze è appunto l’Aula Goldoniana. Era entrato al Ghislieri nel 1723, trecento anni fa, e il Collegio ha colto l’occasione tricentenaria per inaugurare, dalla prossima primavera, un “biennio goldoniano” di celebrazioni, studi, convegni, spettacoli e pubblicazioni che, con la luce riflessa del grande commediografo, aiutino a proiettare verso l’esterno la filosofia e la realtà di ciò che è oggi il Ghislieri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE