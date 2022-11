Il surreale dibattito tutto e solo italiano sulla misurabilità del merito

Continuiamo a guardare il dito e non l’asteroide che ci sta piombando addosso. L’Italia è ultima fra dodici nazioni europee nel Meritometro, il report che dal 2015 viene diramato dal Forum della meritocrazia. Una notizia che può sorprendere solo abilissimi fingitori

Si può misurare il merito? Un comune denominatore del dibattito sul cambio di nome del ministero dell’Istruzione è di darne una lettura impregnata di suggestioni astruse se non di psicologismi. Rileggendo gli interventi al riguardo, si nota in quelli critici un utilizzo confuso della parola “merito” come afferente al campo semantico di “selezione”, “privilegio”, “classismo” tout court.