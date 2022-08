La scuola del Pd è buona?

"La scuola siamo noi come popolo, come cresciamo”, ha detto il segretario del Pd Enrico Letta per sospingere con un soffio partecipativo e identitario quello che nelle intenzioni sarà uno dei punti chiave della campagna elettorale del suo partito: la scuola, appunto. Tema quantomai essenziale per il futuro della nostra società, istituzione perennemente “in crisi” e costantemente sottoposta a riforme (circa una ogni legislatura) che regolarmente risultano insoddisfacenti. La scelta del Pd è importante e interessante, anche considerando che nel programma del centrodestra c’è invece poco o nulla (“rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico”, messa così, più che una proposta, in teoria molto condivisibile, è solo un flatus vocis).

