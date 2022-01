Ecco le proposte delle regioni sulla scuola. D'Amato: "Serve una vaccinazione di massa"

Oggi il tavolo dei governatori, che propongono di differenziare le misure in base all'età degli studenti. "Il governo ha tutti gli strumenti per prendere una decisione saggia", dice l'assessore alla Salute del Lazio

Come tornare in classe? Il tema da giorni divide partiti e governatori, e oggi il premier Mario Draghi ha ricevuto a Palazzo Chigi i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per decidere in quale direzione muoversi rispetto ai contagi nelle scuole. Intanto si sono riunite anche le regioni, pur nella diversità di vedute. E sempre oggi le stesse hanno siglato un documento in cui si propone la sospensione del progetto di sorveglianza delle scuole Sentinella e la revisione della gestione dei contatti scolastici, “considerato l’avanzamento della campagna vaccinale e l’evoluzione della diffusione della nuova variante Omicron, nonché le capacità di gestione dei sistemi sanitari regionali”.