Il 10 gennaio nessuna chiusura generalizzata: il governo vuole garantire la didattica in presenza

La scuola è in presenza e resterà tale. Nessuna chiusura in vista, nessun rinvio rispetto al rientro tra i banchi fissato al 10 gennaio dopo le feste natalizie. Il governo decide di tenere dritta la barra e non intende fare passi indietro neanche di fronte alla nuova minaccia rappresentata da Omicron e dalla sua alta trasmissibilità. Non troveranno spazio le proposte come quella del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che auspicava un rinvio di 20-30 giorni per la ripresa delle attività didattiche “con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre, raffreddando il picco di contagio che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta”. Quello della scuola è uno dei temi che verranno trattati nel Consiglio dei ministri di mercoledì ma sul punto sembra ormai certo che non ci saranno deroghe. Anzi, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire la continuità della didattica in presenza procedendo piuttosto a ulteriori restrizioni in altri ambiti. Solo per motivate ragioni molto circostanziate si potranno chiudere le scuole a livello territoriale, come nel caso ad esempio di particolari focolai. Ma non ci saranno chiusure generalizzate a livello nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE