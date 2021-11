Il Nobel Parisi online nelle scuole: elogio della semplicità in un mondo complicato

Grandi o piccole verità a volte ci raggiungono all’improvviso, sono come dei regali che forse non ci siamo nemmeno meritati, come lampi che illuminano la notte per un attimo: bisogna solo stare attenti, guardarle, ascoltarle. Ricordo una sera in un bar, alla fine di una giornata faticosa in cui tutto mi era sembrato pesante, incomprensibile, ostile. Al bancone c’era un signore che scambiava due parole con il barista, non so neanche di cosa parlassero, so solo che a un certo punto quel signore sconosciuto, che dopo un attimo è uscito per sempre dal bar e dalla mia vita, ha detto: “E’ vero, il mondo è sempre più complicato, ma io sono sempre più semplice”.

