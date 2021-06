Maturità 2021 di serie B? Senza scritti (e tracce pandemiche) è meglio

Il Male di vivere di Montale o La noia di Moravia; un tema a piacere sul mio anno scolastico, con riferimento ai pregi e difetti della dad: le ipotesi dei temi possibili per la prima traccia non lasciano dubbi, meglio un esame del tutto orale

Chi teme che la Maturità 2021 sia di serie B deve ricredersi. Non bisogna parlare di classificazioni gerarchiche quanto piuttosto di tornei differenti, paralleli e a sé stanti: è infatti la quarta formula diversa in quattro anni. Nel 2018, tre scritti e un orale. Nel 2019, via la terza prova – le famigerate crocette, il più delle volte in realtà domande a risposta aperta – e fusione nella seconda prova di due materie d’indirizzo, oltre all’introduzione di tre buste fra cui sorteggiare all’orale un tema su cui imbastire un monologhetto. Nel 2020, lasciamo perdere.