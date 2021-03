La scuola “servizio essenziale”, da tenere aperto anche in zona rossa

Una “rete” trasversale sarà in piazza domenica in 25 città per chiedere la riapertura: "La didattica a distanza si riduce a mera trasmissione di nozioni, negando il ruolo fondante dell'istruzione"

I colori delle regioni, le chiusure, i controlli, i cambiamenti di fascia attesi di settimana in settimana e l’unica certezza: la scuola al momento chiusa. Anzi: richiusa. E ogni volta che si parla di riavviare attività il grande punto interrogativo e la grande paura riguarda sempre lo stesso argomento: la scuola riaprirà quando ci si aspettava riaprisse, nella maggior parte dei casi dopo Pasqua, oppure la didattica a distanza proseguirà, presentata come “unica opzione”, mentre in altri paesi europei (vedi la Francia) anche nelle zone sottoposte a restrizioni “rosse” la scuola resta aperta? Quale potrebbe essere la via per tenerla aperta, la scuola, ci si domanda, pur tenendo conto che il rischio zero non esiste?