Azzolina: "La scuola è sicura e non chiuderà: niente lockdown degli studenti"

“Il paese è in credito con la scuola”. Per questo, ripete all’infinito Lucia Azzolina in questa intervista, non se ne parla di chiuderla. Nonostante il balzo dei contagi, il caos dei trasporti e i consigli degli scienziati. Anzi, fosse per lei anche in caso di lockdown i ragazzi dovrebbero entrare in classe per poi rintanarsi a casa dopo le lezioni. “La scuola è sicura come una casa”, dice al Foglio la ministra dell’Istruzione. Aggiungendo che i positivi – tra gli studenti – non arrivano allo 0,1 per cento.

