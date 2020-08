Se le indicazioni operative per la gestione dei casi di Covid verranno seguite alla lettera, c’è il rischio che le scuole arrivino a una nuova chiusura di fatto: nominalmente aperte, cadranno sotto una gragnuola di eccezioni se non di escamotage. La circostanza più eclatante riguarda il dovere dei genitori di garantire la buona salute dei figli. Non significa solo misurare la febbre a casa ma badare che non presentino nessun sintomo tra “tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, congestione...

