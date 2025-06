Cnr verso la nuova leadership: sbloccata la procedura per nominare il nuovo presidente

Dopo mesi di immobilismo e incertezza, fatti di appelli, richieste di intervento e pressioni, il ministero dell'Università e della Ricerca ha finalmente avviato la procedura formale di nomina del nuovo vertice e ha formalizzato la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione

Il ministero competente ha annunziato finalmente l’apertura della procedura per la nomina del nuovo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), unita alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò segna un momento decisivo nel percorso di normalizzazione e rilancio di un ente strategico per la ricerca scientifica italiana. Dopo mesi di forte immobilismo e incertezza, caratterizzati dal susseguirsi di appelli, richieste di intervento e pressioni, finalmente il ministero ha assunto l’iniziativa necessaria per avviare la procedura formale di nomina dei vertici del Cnr.

Dal punto di vista procedurale, Antonio Zoccoli, in qualità di presidente del Comitato di selezione dei presidenti degli enti di ricerca, ha convocato il Comitato per definire modalità e termini dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla presidenza del Cnr. Il Comitato, ora, valuterà le candidature pervenute e selezionerà una rosa di cinque nominativi, tra i quali la ministra Anna Maria Bernini, individuerà e nominerà il nuovo presidente. L’intero iter è previsto concludersi in un arco temporale di circa trenta giorni.

Parallelamente, e cosa ancora più importante durante il periodo di vacanza del presidente, è stata formalizzata la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che risultano scelti sulla base delle proposte avanzate da istituzioni fondamentali del sistema della ricerca e dell’innovazione nazionale, quali la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Confindustria e la Conferenza permanente Stato-Regioni. Sono stati nominati il professor Francesco Svelto, ingegnere e rettore dell’università di Pavia, Giuseppe Tripoli, segretario generale di UnionCamere, ed Elisabetta Cerbai, professoressa ordinaria di Farmacologia presso l'Università di Firenze.

Il ritorno a una governance completa e operativa costituisce il primo passo indispensabile per ripristinare la capacità gestionale e organizzativa dell’ente. La stabilità nelle cariche di vertice è condizione necessaria per consentire al Cnr di pianificare, coordinare e attuare le attività di ricerca e innovazione su cui si basa il progresso scientifico nazionale. Solo con un quadro dirigenziale definito sarà possibile rilanciare i programmi di ricerca, attrarre finanziamenti e rafforzare le collaborazioni con università, imprese e istituzioni pubbliche.

L’attivazione del Comitato di selezione, la pubblicazione dell’avviso e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione rappresentano dunque segnali concreti di svolta. Esse testimoniano la volontà di mettere fine a una fase di stallo e di procedere verso una ricostruzione ordinata e funzionale degli organi direttivi; di questo va reso atto a chi, nel governo, ha finalmente deciso.

Ora l’attenzione si sposta sulla fase successiva: la valutazione delle candidature e la nomina finale del presidente, che dovrà dimostrare capacità di gestione e visione strategica per affrontare le sfide della ricerca contemporanea, rilanciare i progetti in corso e costruire nuove opportunità. Sarà inoltre necessario che il Consiglio di Amministrazione, nella sua nuova composizione, lavori in modo coeso e collaborativo per garantire la stabilità gestionale e promuovere lo sviluppo scientifico, recuperando il più possibile i ritardi accumulati e sanando le situazioni più critiche, a cominciare dalla nomina di un vicepresidente che nelle more della scelta del presidente renda pienamente funzionante il vertice dell’ente.