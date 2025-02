La fantascientifica disinformazione a proposito dell'asteroide 2024 YR4 che potrebbe colpire la Terra

A metà strada tra il Sole e il nostro pianeta c'è un ammasso roccioso che è stato scoperto a fine dicembre e ha qualche possibilità di entrare in collisione con il nostro pianeta. È iniziato già il complottismo da Armageddon

A circa metà strada tra la Terra e il Sole c’è un ammasso roccioso con un diametro tra i quaranta e i cento metri che si allontana dal Sole a una velocità di circa 82 mila chilometri orari. Gli scienziati dell’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, quelli che scrutano il Cosmo alla ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra (ve lo ricordate il caso del centro astronomico nelle Madonie bloccato dagli ambientalisti e poi sbloccato dal Tar?, serve a questo), l’hanno scoperto il 27 dicembre 2024 e l’hanno chiamato 2024 YR4. È solo uno dei tanti ammassi rocciosi che girovagano per l’Universo. Non è nemmeno troppo grosso, ce ne sono di giganteschi: quello che causò l’estinzione di gran parte dei dinosauri è stato stimato che avesse un diametro di circa 10 chilometri, quello che nel 2013 colpì la Terra nei pressi della città russa di Chelyabinsk causando circa 1.500 feriti era di una ventina di metri.

Il problema è che la sua rotta potrebbe impattare il nostro pianeta.

Gli scienziati lo monitorano costantemente, come costantemente monitorano altri asteroidi che vagano nello Spazio. E stimano così il percorso e le possibilità di collisione con la Terra. Di solito, queste percentuali sono inferiori all’1 per cento. Nel caso di 2024 YR4 la probabilità è cresciuta nei giorni scorsi al 3,1 per cento, secondo la Nasa, e al 2,8 per cento secondo l’Esa. Ieri però le percentuali sono scese di nuovo all’1,5 per cento per la Nasa e al 1,4 per l’Agenzia spaziale europea.

NASA/Magdalena Ridge 2.4m telescope/New Mexico Institute of Technology/Ryan

Le percentuali continueranno a cambiare. Non è semplice stimare la probabilità di impatto, le variabili sono tantissime. L’unica possibilità che hanno gli scienziati è quella di aspettare, continuare a monitorare e riconsiderare in continuazione le variabili.

In un subreddit privato chiamato Cosmos, l’utente Alpheratz001 – il nome è quello della stella più luminosa della costellazione di Andromeda – è però sicuro che gli scienziati stiano mentendo. “Preparatevi all’Armageddon”, scrive. “Ho un fratello che lavora alla Nasa e la preoccupazione è enorme. Nasa e Roscosmos (l’agenzia spaziale russa, ndr), stanno iniziando a preparare le contromosse. La pacificazione con la Russia voluta da Trump è dovuta a questo: unire le forze per evitare il disastro”, spiega Alpheratz001.

Tra i seicento e passa iscritti al subreddit la notizia è stata presa per buona.

Tra i seicento e passa iscritti al subreddit tantissimi hanno amici, parenti, amanti o cugini, soprattutto cugini - perché insomma “mi ha detto mio cuggino che sa un colpo segreto che se te lo dà dopo tre giorni muori” - che lavorano o hanno agganci con chi conosce segreti di stato che nessuno sa e può sapere. Qualche cuggino ha già avvisato che stanno lavorando a un missile supersonico interstellare carico di testate nucleari per deviare la rotta dell’asteroide, che però, se qualcosa dovesse andare male nel lancio, potrebbe causare un disastro atomico senza precedenti. Hollywood ha fatto più danni di quello che poteva essere pronosticabile.

Di subreddit a tema spaziale ce ne sono parecchi. Nel 2022 la Nasa stimò che circa l’1 per cento della popolazione americana, 3 milioni di persone si informassero, per quanto riguarda lo Spazio, in forum privati o tramite materiali complottisti.

Nonostante la sicumera di Alpheratz001 e quello che dicono i cuggini degli altri utenti però l’Armageddon potrebbe non essere il 22 dicembre 2032, il giorno nel quale è stimata la possibile collisione di 2024 YR4 con il nostro pianeta. Un asteroide di una cinquantina di metri di diametro potrebbe causare distruzione in un’area di circa 50 chilometri di diametro, ma la possibilità che l’impatto possa deviare l’asse terrestre – come riportano i complottisti – è fantascienza, non scienza.

Sicuramente di asteroidi gli scienziati ne scopriranno ancora. E forse di dimensioni ancora maggiori.

Sicuramente qualcuno di questi scienziati sarà il cuggino di un Alpheratz001 qualsiasi in un subreddit.