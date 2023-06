Così Princeton ha raggiunto il suo primato grazie ai soldi delle fondazioni

Nella foto del 1951 David Ben Gurion, padre fondatore dello stato di Israele e primo ministro del suo primo governo, e Albert Einstein, il fisico tedesco di genitori ebrei più famoso del mondo, conversano amabilmente, seduti su due sedie di legno da giardino davanti alla villetta di quest’ultimo, a Princeton. Nel romanzo del 2006 “Einstein e la formula di Dio” lo scrittore portoghese, José Rodrigues dos Santos, immagina che il primo ministro israeliano si sia recato da Einstein non già in visita di cortesia bensì, vista la situazione tumultuosa del Medio Oriente a seguito della creazione dello stato ebraico, per chiedergli della fattibilità di un progetto di bombe atomiche chiamiamole pure leggere e per eventualmente aggregare il grande scienziato a questo progetto teso a garantire l’incolumità dell’appena nato ma già minacciato stato di Israele.

