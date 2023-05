L'impresa di Andrew Wiles

La dimostrazione del teorema di Fermat è uno spunto per capire il nostro posto nel cosmo. La storia del matematico e degli enunciati che ha dimostrato

Siete pregati di figurarvi la scena. Siamo nella sala centrale del prestigioso Isaac Newton Institute di Cambridge, affollata da duecento tra i matematici più grandi e famosi del mondo. E’ il 23 giugno 1993, trent’anni fa esatti. Andrew Wiles, un matematico quarantenne professore a Princeton, il sancta sanctorum dei matematici, nato però proprio a Cambridge, ha tre lavagne di fronte a sé, che sta riempiendo di simboli e formule che probabilmente solo una piccola minoranza di quei pur eccelsi matematici afferra lì per lì. Quando le ha riempite tutte e tre deve cancellare la prima alla sua sinistra e da quella ricominciare. E’ lì già da tre quarti d’ora, senza aver pronunciato una sola parola, ma il pubblico è silenzioso, paziente. Di più: elettrizzato, affascinato, rapito. E’ stato avvertito via e-mail: sa di trovarsi di fronte al più formidabile tentativo di assalto all’ultimo teorema di Fermat mai tentato in oltre tre secoli di storia di quel teorema ancora indimostrato e, a detta di molti, indimostrabile. Andrew Wiles afferma di essere infine riuscito nell’impresa nella quale hanno fallito tutti prima di lui, da secoli.