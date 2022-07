I fragili esclusi dalla quarta dose

La campagna di somministrazione delle quarte dosi di vaccino contro il Covid per fragili over 12 e over 60 non ha fatto in tempo a partire che già si riscontrano i primi problemi. Come denunciato da alcune associazioni di pazienti, infatti, molti punti vaccinali stanno rifiutando l’accesso alla quarta dose vaccinale a pazienti reumatologici in trattamento con terapie immunosoppressive. Lo stesso accade anche a pazienti oncologici o trapiantati. E questo avviene perché nella tabella 2 della circolare del ministero della Salute dello scorso 11 luglio vengono indicate le condizioni “concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità, con indicazione alla seconda dose di richiamo (second booster) di vaccino anti Sars-CoV-2/Covid-19, nei soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni”, ma non vengono richiamate quelle condizioni di “fragilità” incluse nella precedente circolare del ministero della Salute del 20 febbraio 2022, ossia quella riguardante le indicazioni sulla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti “con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario”.

