Bye bye Hubble, arriva la rivoluzione astronomica di JSWT

L’Hubble Telescope, mito dell’astronomia in orbita dal 1990, ha rivoluzionato in trent’anni l’immaginario sullo spazio. Con le sue coloratissime fotografie di oggetti ed eventi cosmici lontani che sono diventate icone, rappresentazioni diffuse di quell’universo come “opera d’arte” che la moderna tecnologia astronomica consente di raffigurare come oggetto reale. Ora Hubble viene dismesso. Sostituito, sabato il lancio, da un telescopio ancora più grande e soprattutto innovativo: il Jwst (telescopio spaziale James Webb). Il lancio avviene in un clima singolare di preoccupazioni e polemiche. Per il nome scelto, anzitutto. Nel clima divisivo del politically correct, la scelta della Nasa di titolare l’osservatorio al direttore che nel 1969 portò gli americani sulla luna ha scatenato polemiche: Webb è accusato di aver partecipato, in un lontano passato, a epurazioni omofobiche, che la Nasa sostiene non siano provate. L’altra preoccupazione che agita l’attesa dell’ente spaziale Usa (e dell’Agenzia spaziale europea che compartecipa la missione) è il costo, dieci miliardi di dollari. Andasse storto qualcosa, si tratterebbe di un’ecatombe scientifica. Che certamente azzopperebbe per chissà quanti anni i progetti di studio dei misteri dell’universo.

