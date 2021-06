Date ai millennial un incentivo per vaccinarsi

Avviata la campagna, presto per dire se sarà un successo. In altri paesi le diffidenze aumentano tra i più giovani

"Vaccini, boom di adesioni tra i giovani”, “grande affluenza dei giovani”, “l’orgoglio è quello di aver dimostrato di esserci e di aver compreso l’importanza di un gesto anche e soprattutto collettivo”. Questo è quanto hanno scritto alcuni giornali riguardo alle adesioni da parte dei più giovani alla campagna vaccinale. Dal 3 giugno in Italia la gestione commissariale del governo ha dato il via libera alle regioni interessate ad aprire a tutti la possibilità di prenotarsi per il vaccino anti Covid. Lo hanno fatto il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, tra le regioni più popolose. Altre stanno scegliendo invece la strada degli open day, per dedicare ai giovani le dosi di AstraZeneca e talvolta anche di Johnson & Johnson che altre classi di età evidentemente rifiutano.