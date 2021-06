Il biodinamico ama le mucche, un po' meno l'ambiente

Gli animali allevati in loco per lo stallatico e il gas serra prodotto, il consumo di terra e i trattori: due conti ecologici

Qual è l’impatto ambientale della biodinamica? Come già ampiamente argomentato, di certo l’effetto sull’ambiente non è migliore dell’equivalente pratica biologica. Ma ci possono essere punti aggiuntivi da valutare, rispetto al biologico, che siano invece peggiorativi? Alcuni elementi devono essere portati all’attenzione di tutti, perché possa partire una discussione seria. Ripeto, una discussione: non pretendo di avere già raggiunto molti punti fermi, perché le pubblicazioni scientifiche che trattino specificamente vantaggi e svantaggi della biodinamica in paragone al biologico sono pressoché nulle, se si vuole trovare qualcosa che abbia standard metodologici adeguati.