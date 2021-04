La svolta della fisica passa da una rivoluzione chiamata Muon g-2

Nella sua vita (lunga per essere un leptone instabile, cioè uno specifico tipo di particella elementare, ma molto breve per chiunque non faccia parte di quel club) il muone riesce a raccontarci molte cose. En passant, cioè entrando nell’atmosfera, ci ha dato una conferma delle teorie di Albert Einstein, sottoposto ad altre verifiche sperimentali è ancora più portatore di rivelazioni e ci fa sapere che, molto probabilmente, il nostro Modello Standard va per lo meno corretto. Significa che dobbiamo ricostruire la fisica. Non si butta mica via tutto e nessuno si offende, ma c’è l’occasione di correggere e migliorare la nostra descrizione prevalente del modo in cui agiscono le particelle che conosciamo. I risultati della prima campagna di analisi dati dell’esperimento Muon g-2 presentati ieri presso il Fermi National Accelerator Laboratory (FermiLab) di Batavia, vicino a Chicago, che ospita l’esperimento, sono il primo passo verso una nuova rivoluzione scientifica.

