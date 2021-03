La verità, vi prego, sui vaccini

Un’impresa collettiva. La produzione, soprattutto dei tipi a Rna, per la sua complessità richiede enormi sforzi da parte sia delle aziende farmaceutiche sia degli stati che le aiutano. Un obiettivo non impossibile anche per l’Italia. Indagine sulle competenze in campo

Due dei vaccini che sembrano aver avuto maggior successo – se non altro nella loro accettazione da parte delle persone – sono quelli della Pfizer/Biontech e di Moderna. L’eccellente profilo di sicurezza e di efficacia emerso nelle prove cliniche ha portato stati come Israele a vaccinare l’intera popolazione – milioni di persone – con un vaccino a Rna, e a tutt’oggi, salvo che non emergano fatti nuovi, questi vaccini sono fra i più richiesti – anche nel nostro paese. Di fronte al formidabile volume di dosi richieste, naturalmente vi è un problema di produzione; per questo motivo aziende come la Pfizer hanno fatto accordi con i propri storici concorrenti, consentendo di adattare impianti disponibili alla produzione a un tipo di vaccini per i quali, fino a oggi, non sono mai esistiti impianti su scala davvero ampia.