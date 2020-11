La ricerca scientifica in miseria

L’attuale pandemia ha fatto riaffiorare un interesse per la ricerca, un termine quasi obsoleto a livello mediatico in epoca pre-Covid. In altre parole, la ricerca scientifica ritorna di moda, ma si discute poco su alcuni aspetti fondamentali: ad esempio qual è lo stato della ricerca in Italia? Se si può usare una sola parola per rispondere a questa domanda direi: in miseria, termine che descrive una situazione di grave povertà. I numeri sono certamente più espressivi di tante parole.

