Scienza, pandemia e virus: elogio del dubbio

Mettere la nostra conoscenza al servizio di un mondo che cambia è forse la chiave vera per provare a capire in che modo anche la politica può tentare di governare la stagione dell’incertezza. Ai politici, oggi, non si chiede di dominare il virus, ma di fare tutto ciò che è in loro potere per non farsi trovare troppo impreparati e non restare ostaggio dei propri dogmi