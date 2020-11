Il cattivo modello Crisanti

Controlli più veloci non vuol dire meno accurati. Non si metta, proprio lui, a dare argomenti da distorcere alla fronda dei No vax

Tampone rapido positivo all’avventatezza, perlomeno, per il professor Andrea Crisanti. Con un linguaggio un po’ allusivo e un po’ di scetticismo talmente estremo da rendere tutto indecidibile, ha mandato un siluro contro i vaccini per il Sars-CoV-2 e contro la strategia mondiale per bloccare la pandemia. “Il primo vaccino che arriva a gennaio – ha detto – senza dati non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che sia stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia”. Poi ha spiegato meglio, riconoscendo che le tre fasi di test richieste abitualmente erano sì state compiute, ma non in successione temporale bensì in parallelo, e perciò almeno il “senza dati” appare affermazione avventata.

