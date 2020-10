Richeldi (Cts): "Non serve chiudere le scuole"

Riuscirà a dire la verità senza spaventarci? “Credo che sia possibile. Da cosa cominciamo?”. Ad esempio, è vero che ci chiuderete in casa? E’ vero che impedirete ai ragazzi di andare a scuola? E’ vero che ci state preparando un inverno bruttissimo? Luca Richeldi, componente del Cts, pneumologo, ci può dire se le terapie intensive sono già occupate? “E però, posso fare l’ottimista?”. Insomma, non vuole fare il professore torvo che ci castiga? “Ma così sarebbe un mestiere bruttissimo”. Non lo è? “Non lo è. Purtroppo, anche noi medici, non eravamo preparati a comunicare. Non siamo sempre stati bravi”. Litigate peggio dei politici. “Ma le televisioni e i quotidiani cercano lo scienziato irregolare, fuori dal coro. Dividiamo dunque le colpe?”.

Pubblicità

Pubblicità