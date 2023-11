Oltre un miliardo di giovani sotto i 35 anni è a rischio di calo dell’udito precoce a causa di un'esposizione prolungata a livelli sonori troppo alti. Il progetto di Amplifon per proteggere l'udito

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre un miliardo di giovani sotto i 35 anni è a rischio di calo dell’udito precoce a causa di una eccessiva esposizione ai rumori e di pratiche di ascolto non sicure. Ascoltare musica a volume troppo alto o per periodi troppo prolungati di tempo oppure esporsi a livelli sonori troppo intensi, superiori a 85 decibel, in luoghi pubblici, durante i concerti o in discoteca può infatti danneggiare il nostro sistema uditivo. A volte anche in modo irreversibile.

Per sensibilizzare sui danni che può provocare un'esposizione prolungata a livelli sonori troppo alti, Amplifon ha lanciato nel 2019 il progetto Amplifon Listen Responsibly/Ci sentiamo dopo che ha lo scopo di far capire alle nuove generazioni l’importanza della prevenzione uditiva e dell’ascolto responsabile.

Il progetto è stato promosso in oltre 1.700 classi primarie e secondarie italiane e spagnole. A circa 40.000 studenti in questi anni è stato offerto un percorso didattico divertente e multidisciplinare per insegnare loro cosa si può fare per proteggere il loro udito e renderli consapevoli di cosa è meglio fare e di cosa sarebbe meglio non fare per evitare di avere problemi al sistema uditivo. L'obiettivo è quello di dare ai ragazzi tutte le basi per capire come sia indispensabile una nuova cultura del suono per allontanare la possibilità di futuri problemi all'udito. Perché, fortunatamente, è possibile prevenirli.

Il progetto va oltre l'approccio tradizionale, integrando attività sui social media e campagne di ambassadorship dei dipendenti, per raggiungere un pubblico ancora più ampio e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione uditiva ad ogni età. Inoltre promuove l'ascolto responsabile e la prevenzione uditiva attraverso attività di gamification, citizen journalism e workshop interattivi con la partecipazione come ospiti di musicisti, sound designer, audioprotesisti e molti altri.

Amplifon ha anche lanciato, in Italia già nel 2020, l’App Listen Responsibly, grazie alla quale tutti i cittadini sono pionieri di una nuova ecologia acustica: rilevando il livello di rumore, il noise tracker dell’app dà vita a una mappa interattiva dell'ecologia acustica delle città attraverso meccanismi di gamification.