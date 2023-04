25 milioni di grazie a George W. Bush per il suo piano contro l'Hiv

Il programma dell'ex presidente ha contribuito non solo a salvare vite ma anche a rafforzare i sistemi sanitari e così le democrazie. E ora ha ricevuto il plauso del New York Times

Negli ultimi 20 anni gli Stati Uniti hanno salvato 25 milioni di vite grazie ad un’iniziativa dell’ex presidente George W. Bush. Anche se quasi nessuno lo sa, quando Bush annunciò il programma d’emergenza del presidente contro l’Aids (Pepfar), nel 2003, meno di 50 mila persone affette da Hiv nell’Africa subsahariana avevano accesso alla terapia antiretrovirale. Oggi, a distanza di 20 anni, il programma è attivo in oltre 50 paesi e ha contribuito non solo a salvare vite, come ha riconosciuto ieri sul New York Times Nicholas Kristof, ma anche a rafforzare i sistemi sanitari di quei territori, le loro democrazie, ha sostenuto la crescita economica e fatto progredire i diritti umani.