Parole d'ordine per schiacciare le nuove varianti: tracciare e vaccinare

Tanti ripetono che il problema del Covid di oggi sono le nuove possibili varianti che potrebbero arrivare dalla Cina. In realtà è da più di due anni, da quando cioè si è imposta la variante Alfa, che sappiamo che il problema maggiore con il virus Sars-Cov-2 sono le nuove varianti che esso genera ogni 4-6 mesi. Una nuova variante virale spiazza la variante preesistente e diventa clinicamente rilevante quando è più diffusiva (cioè quando una persona infettata, infetta a sua volta più persone della variante precedente) e quando sfugge di più agli anticorpi neutralizzanti indotti da vaccinazione o precedente infezione. Da circa un anno, il virus si è arroccato sulla famiglia di varianti Omicron che probabilmente rappresentano per esso la migliore sintesi fra alta diffusività (tantissime persone infettate), fuga dalla risposta immunitaria (capacità di sfuggire a una parte degli anticorpi neutralizzanti), patogenicità (grado di malattia che non deve essere troppo severa, anzi più asintomatici ci sono più si diffonderà il virus perché non diagnosticato).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE