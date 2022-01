Locatelli: "È possibile che il green pass verrà esteso"

“È logicamente coerente pensare di poter avere un’estensione maggiore della durata del green pass” rafforzato, “soprattutto se, come adesso, non ci saranno indicazioni sull’opportunità o necessità di somministrare a tutti una quarta dose. Però analizziamo i dati in maniera puntuale, continua, e adottiamo poi le misure appropriate in funzione di quelle che saranno le evidenze che emergono”. Così a e-VENTI, su Sky TG24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del comitato tecnico scientifico.

E, per Locatelli è "una possibilità" anche l'ipotesi, presentata dal responsabile dell'Oms per l'Europa Hans Kluge, che la variante Omicron possa rappresentare la fine della pandemia in Europa. “Però - dice il coordinatore del cts - non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre varianti: questa è la ragione per cui” è giusto ribadire “l’importanza, da un lato, di avere prudenza e rispetto di quella che è una responsabilità nei comportanti individuali”, e, “dall’altra, di promuovere sempre di più quella che è la diffusione di una campagna vaccinale nei Paesi che hanno avuto, ad oggi, meno possibilità di noi di poter offrire dosi di vaccino ai loro abitanti”.