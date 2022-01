Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa vede vicina la normalità. E prima la scuola

“Stiamo andando verso un alleggerimento delle regole. Dobbiamo avviare, già da ora, un percorso per semplificare le norme in vigore nella gestione delle quarantene e in materia di tamponi, anche per la scuola, al fine di farci trovare pronti quando, raggiunto il picco nelle prossime settimane, la curva dei contagi calerà, come ci dicono le previsioni. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare lo scenario cominciando fin da ora con le semplificazioni per scongiurare sempre di più il ricorso alla didattica a distanza”. A spiegarcelo è Andrea Costa (Noi con l’Italia), sottosegretario alla Salute che torna ancora una volta a ribadire l’intenzione del governo di mantenere la barra dritta sulla scuola in presenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE