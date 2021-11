Locatelli: "Omicron forse più contagiosa, non più pericolosa. Quarta dose? non si può escludere"

“È molto probabile che la variante Omicron sia più contagiosa visto che è diventata in fretta la predominante in Sudafrica, e che ha determinato l’incremento dei casi. Però da qui a dire che diventi più pericolosa in termini di capacità di provocare malattia grave è da dimostrare. Anzi, i dati preliminari che arrivano dal Sudafrica, pur essendo quel paese connotato da una popolazione giovane, sembrerebbero andare in direzione opposta. Quindi, come si dice, calma e gesso, e vediamo di studiare bene la situazione non sottovalutando nulla ma neanche drammatizzando”. Così a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di "Buongiorno" fa il punto sulla nuova variante, invitando alla calma, in attesa di maggiori certezze e indicazioni scientifiche.

Locatelli ha poi spiegato come i vaccinati siano protetti, in quanto "a oggi, nessuna variante si è dimostrata resistente all'effetto dei vaccini". Tuttavia, la doppia somministrazione, ha spiegato, potrebbe non bastare: "La terza dose per contrastare anche la variante è necessaria", mentre "non si può escludere" che in futuro non si renda necessario ricorrere anche ad una quarta dose.