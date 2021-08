Il giallo siciliano spiegato a Borghi

Alla luce dei nuovi parametri, la Sicilia dal prossimo lunedì diventerà la prima zona gialla d’Italia. Pesano l’occupazione delle terapie intensive arrivata al 12,1 per cento (rispetto al limite del 10 per cento) e quella dei reparti ordinari al 19,4 per cento (rispetto al limite di 15 per cento). A questi dati si aggiunge poi l’incidenza a 7 giorni (20-26 agosto) più alta di tutta Italia, con 200,7 casi per 100 mila abitanti contro la soglia di 50.

