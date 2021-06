Al mistero dei vaccini si addice ancora una fede obbediente

Non si può spiegare tutto a tutti, spaccare il capello sierologico in quattro. C’è pur sempre l’eccezione o l’errore ma in genere tutto è concepito e fatto per il bene comune

In certi casi l’inconsapevolezza è una virtù sociale. I vaccini non devono essere obbligatori, troppa grazia, devono essere quello che sono per l’uomo comune, un mistero. Milioni e milioni di italiani e di europei e di americani e di abitanti del mondo hanno fatto la punturina contro il Covid in obbedienza a un principio di autorità: qualcuno che ha il potere di farlo gli ha detto che è opportuno vaccinarsi, che la somministrazione riduce il rischio di infettarsi, ammalarsi e magari morire per una influenza maligna che attacca le vie respiratorie e fa molti danni. I risultati si vedono. Ma continuiamo a pensare che l’obbedienza non è più una virtù, come diceva don Lorenzo Milani, e dunque io sono mio, sul mio corpo non si fanno esperimenti, chissà che cosa mi mettono nel braccio, e chissà il genetico e l’antivirale e i brand in purezza o mescolati.