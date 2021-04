Su AstraZeneca il consiglio di Scaccabarozzi: ascoltare le autorità regolatorie

Con il vaccino della Johnson & Johnson "arriverà un vaccino in più… e credo sia importante avere un vaccino in più". Così Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e presidente e amministratore delegato della Janssen Italia, azienda del gruppo Johnson & Johnson, saluta il prossimo arrivo del vaccino prodotto dal colosso americano. Sulla prospettiva espressa ieri in conferenza stampa dal presidente del consiglio Mario Draghi, cioè che ogni anno dovremo vaccinarci contro il coronavirus, Scaccabarozzi non dà una risposta netta: "Non lo so, bisognerebbe farlo dire alla comunità scientifica… È tutto molto nuovo, è presumibile, può darsi che sia così".

Riguardo alle polemiche nate sulle raccomandazioni per classi di età del vaccino AstraZeneca, Scaccabarozzi invita ad "ascoltare sempre le autorità regolatorie che sono lì per darci la garanzia che tutti i controlli sui dossier sulla ricerca, sulle produzioni, siano fatte… Si sta facendo un po' di confusione, credo che poi la gente non sappia più a chi rivolgersi".