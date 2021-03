E se vaccinassimo anche nei supermercati?

Negli Stati Uniti un partenariato pubblico-privato con 40 mila punti di somministrazione. La difficile via italiana, con le chiusure del mercato e le liberalizzazioni tradotte in compromessi. Ora contro il Covid si fa avanti Coop

Ese, come in America, vaccinassimo nei supermercati? In Cile ci si vaccina anche in chiesa e come racconta Les Echos, il principale giornale economico finanziario francese, negli Stati Uniti sono scesi in campo i colossi della grande distribuzione e le vaccinazioni si fanno anche nei supermercati. Walmart, Costco e Publix partecipano al programma di vaccinazione con due milioni di dosi settimanali assegnate a 40.000 farmacie integrate nei supermercati e con l’obiettivo di coprire i territori meno serviti dagli altri canali di distribuzione.