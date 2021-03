Ripartire si può

In Italia e in Europa si continua ad affrontare la pandemia elencando tre emergenze: sanitaria, economica e sociale. Come se fossero capitoli da gestire con strumenti e tempi distinti. Senza estirpare il virus non ci sarà ritorno alla normalità nella vita quotidiana delle persone e il ciclo economico non potrà ripartire. Accelerare a tempi record la somministrazione dei vaccini è la condizione base per sconfiggere l’acerrimo nemico invisibile e guardare al futuro con sollievo ed ottimismo. Da mesi la CNA afferma in ogni occasione che l’arrivo dei vaccini doveva rappresentare la pietra angolare sulla quale orientare le priorità e modulare le strategie. Vaccinare entro giugno tutte le persone più a rischio per età, patologie e lavoro rappresenta la conditio sine qua non per salvaguardare la salute dei cittadini e far ripartire a pieno regime il motore dell’economia. Il dibattito politico e il confronto istituzionale invece continuano a privilegiare il tema delle misure di contenimento inseguendo il virus attraverso una frammentazione di ordinanze locali e un sistema a colori definito a livello centrale che va arricchendosi di nouance tono su tono con il rischio di disorientare cittadini provati da un anno di emergenza. I numeri raccontano un’altra storia e dimostrano che campagne di vaccinazioni efficaci sono l’unica potente arma contro il virus. In Europa e in Italia stiamo assistendo a una ripresa della curva dei contagi, in un mese saliti da 135mila a 167mila al giorno. Fa eccezione la Gran Bretagna che li ha ridotti di un terzo a quasi 6mila al giorno. Ancor più evidente la differenza con gli Stati Uniti che evidenzia l’effetto delle vaccinazioni. In 30 giorni i nuovi contagi sono crollati da 165mila a circa 40mila. Il netto miglioramento della situazione sanitaria si riflette rapidamente sul clima economico.

