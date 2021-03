Perché servono pazienti misteriosi

È possibile pensare a un’organizzazione sanitaria in cui il catalizzatore del cambiamento sia rappresentato dal paziente? Il Mystery Patient Program (MPP) ne illustra la possibilità. Nato in Gran Bretagna e diffuso principalmente nei paesi anglofoni, consiste in un monitoraggio condotto da pazienti anonimi, appositamente formati, che si offrono volontari per diventare “pazienti misteriosi”, fornendo un feedback sulla loro effettiva esperienza durante la permanenza in ospedale dall’arrivo alla dimissione. Strumenti come il MMP sono figli di un approccio olistico che, come già sottolineato dall’Oms con la Carta di Ottawa (1986), riconosce al paziente il diritto di essere protagonista del percorso di cura, assicurando una maggiore compliance, migliori risultati clinici e un aumento della soddisfazione di pazienti e medici. Questa posizione sta portando, nel tempo, al passaggio da un approccio disease oriented a patient oriented con ottimi risultati seppur richiedendo un maggior dispendio di energia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni