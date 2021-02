AstraZeneca e Janssen, due buone notizie sui vaccini

Con il via libero all'uso del farmaco di Cambridge fino a 65 anni cambia anche il nostro piano vaccinale. Intanto procede l'iter per mettere a disposizione il prodotto di Janssen già in primavera

Due novità importanti oggi in tema di vaccini contro il Covid. La prima è che l'Ema ha ricevuto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino sviluppato da Janssen; la seconda è che, a breve, potrebbe arrivare il via libera per l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni. Ma procediamo con ordine. Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha spiegato oggi che procederà alla valutazione del vaccino di Janssen secondo un calendario accelerato. Il parere è atteso entro la metà di marzo 2021, a condizione che i dati forniti dall'azienda sull'efficacia, la sicurezza e la qualità del vaccino siano sufficientemente completi e solidi.