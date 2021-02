Un'altra dose di vaccino in più

La scorsa settimana parlavamo di come l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), a differenza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), abbia previsto la possibilità di ricavare una dose extra da ogni fiala di vaccino contro il Covid di Moderna rispetto alle dieci indicate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Una decisione che potrebbe avere risvolti importanti ai fini della campagna vaccinale dal momento che, nell’arco del 2021, per l’Italia si prevede l’arrivo di 21.257.400 dosi di vaccino Moderna, corrispondenti a 2.125.740 fiale da 10 dosi l’una. Se si procedesse a estrarre anche l’undicesima dose da ogni flaconcino questo vorrebbe dire avere a disposizione più di 2 milioni di dosi in più del previsto con le quali immunizzare almeno un milione di persone.

