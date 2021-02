I numeri di Arcuri sui vaccini non tornano

Per il commissario straordinario per l’emergenza Covid avremo 11,2 milioni di vaccini nel primo trimestre. Secondo i dati: 14,5 milioni

“Stiamo lavorando con uno schema che prevede che in Italia nel primo trimestre arrivino 11.200.000 vaccini, oltre il 60 per cento in meno”. Così domenica sera il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ospite di “Che tempo che fa” su Rai3, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. E, ancora una volta, siamo costretti a dover sottolineare come i numeri tra Roma e Bruxelles continuino a essere sostanzialmente diversi.

