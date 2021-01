Sui vaccini l'Ue ha fatto i compiti

L’Unione europea prova a dare un’accelerata alla campagna di vaccinazione nei suoi stati membri, cercando di mettersi alle spalle le polemiche su ritardi di autorizzazione o negoziati paralleli condotti da alcuni governi per concentrarsi sulla cosa più importante: inoculare il maggior numero possibile di dosi per proteggere la popolazione e uscire dalla politica dei lockdown. Ieri la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’acquisto di altre 300 milioni di dosi da Pfizer-BioNTech, che si aggiungeranno alle 300 milioni già ordinate. Dopo aver autorizzato il vaccino di Moderna, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha detto di aspettarsi la richiesta di AstraZeneca la prossima settimana con un possibile via libera a fine gennaio.

Pubblicità

Pubblicità